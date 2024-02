Dupla é presa com bloqueadores de travamento de carros em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), prendeu na sexta-feira (16), em Campo Grande, dois homens de 25 e 35 anos, pelos crimes de receptação e associação criminosa. Conforme apurado pela Polícia Civil, a dupla é responsável pela prática de furtos no interior de veículos, com a utilização de aparelhos conhecidos como “Chapolin”.

Ainda de acordo com a polícia, após a análise de boletins de ocorrências de furtos em interiores de veículos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais como supermercados, shoppings e via pública, os investigadores constataram coincidências na prática criminosa dos autores. Os homens sempre cometiam os crimes, utilizando um veículo da marca Citröen, de cor preta, que tem restrição por apropriação indébita no estado de São Paulo.

Na sexta-feira (16) os investigadores do GOI receberam informações sobre um veículo semelhante que transitava de forma suspeita, pelas ruas do Parque dos Poderes, e foram até o local. Quando a viatura se aproximou, o motorista ligou o carro e tentou fugir do local, contudo sem êxito. Durante a abordagem, os policiais civis qualificaram os ocupantes do veículo, sendo que o motorista estava evadido do Sistema Prisional e o comparsa cumpre pena no semi-aberto.

Dentro do automóvel foi apreendido um dispositivo conhecido como “Chapolin”, utilizado para bloquear as travas e alarmes veiculares, facilitando assim os furtos. Os homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL).

