Irmãos gêmeos são presos suspeitos de matar homem a facadas

Dois irmãos gêmeos, identificados como Higor Santos Maia e Hiago Santos Maia, ambos com 24 anos de idade, foram presos pela Polícia Civil sob a acusação de homicídio em Batayporã, a 310 quilômetros de Campo Grande. A vítima, Rafael Miguel Souza Gonçalves, de 40 anos, foi fatalmente esfaqueada. Os irmãos, procurados desde terça-feira (13), se entregaram voluntariamente à polícia, onde foram detidos conforme mandados de prisão.

Segundo relatos do delegado Filipe Davanso, responsável pela delegacia de Batayporã, os irmãos não estavam acompanhados de advogados no momento da apresentação à polícia. Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato de Rafael Miguel Souza Gonçalves. Além disso, a namorada de um dos irmãos, Bianca Aparecida Felipe, conhecida como “Pekena”, foi presa por incendiar a casa da vítima em um ato de “raiva da situação”.

Durante o interrogatório, os irmãos admitiram ter cometido o crime, alegando legítima defesa diante das supostas provocações da vítima. No entanto, negaram qualquer participação no incêndio da residência. As investigações estão em curso para esclarecer completamente os eventos ocorridos naquela noite, com a polícia continuando os esforços investigativos.

Com informações do Jornal da Nova.

