Dupla de assaltantes atropelada na Zahran já tinha feito outra vítima minutos antes em Campo Grande

Um assalto terminou com um suspeito morto e outro ferido na noite de quinta-feira (20), na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande. Segundo as primeiras informações, o motorista de um Fiat Punto foi abordado pela dupla e teve o celular roubado enquanto estava fora do veículo. Após o crime, ele entrou no carro e passou a seguir os assaltantes, acabando por atropelá-los durante a perseguição. O condutor relatou que perdeu o controle da direção ao se abaixar, depois que um dos suspeitos fez menção de sacar uma arma.

A motocicleta foi atingida e um dos suspeitos morreu no local, ainda sem identificação confirmada, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram na região para apurar as circunstâncias do caso. A vítima explicou que o roubo ocorreu duas quadras antes do ponto do atropelamento e afirmou ter reagido por medo após ver o assaltante colocar a mão na cintura, gesto que, posteriormente, descobriu tratar-se de um simulacro de arma.

A perseguição que terminou com um suspeito morto e outro ferido, ocorreu após uma sequência de assaltos cometidos pela mesma dupla na noite de quinta-feira. O caso, que resultou na prisão de Gustavo de Oliveira Santos, 19 anos, e na morte do comparsa ainda não identificado, foi registrado como roubo, homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal culposa e roubo majorado.

Momentos antes do atropelamento, um inspetor de alunos, de 24 anos, havia sido abordado pelos suspeitos na Rua Arthur Jorge, esquina com a Joaquim Murtinho. Ele relatou que quatro homens, dois deles em uma motocicleta, anunciaram o roubo e que o ocupante da garupa apontou uma arma para sua cabeça, obrigando-o a entregar o celular. A caminho da delegacia para registrar o crime, o jovem encontrou a cena do acidente e reconheceu os assaltantes. Com Gustavo, a polícia encontrou os celulares das vítimas. Ferido, ele foi levado sob escolta para a Santa Casa, onde permanece internado.

A dupla também havia acabado de assaltar um técnico eletrônico, de 26 anos, que conduzia um Fiat Punto. O jovem contou que teve o celular tomado por criminosos em uma motocicleta Honda Twister e decidiu segui-los pela Rua Domingos Marquês. Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Zahran, o suspeito na garupa teria colocado a mão na cintura, simulando sacar uma arma. Assustado, o motorista se abaixou reflexivamente e perdeu o controle da direção, atropelando os dois. A moto foi arrastada e o impacto matou um dos suspeitos na hora. Gustavo sofreu ferimentos na perna direita e nos braços.

Segundo a polícia, a arma usada pela dupla era de brinquedo. Com os suspeitos, foram apreendidos celulares das vítimas. O motorista do Punto fez o teste do bafômetro, que deu negativo. As vítimas foram encaminhadas para a Depac Cepol, enquanto equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Perícia realizaram os procedimentos no local do acidente.

