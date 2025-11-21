MS terá início de fim de semana com sol, calor e risco de tempestades em regiões isoladas

Mato Grosso do Sul deve começar o fim de semana sob domínio do tempo firme na maior parte do estado, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Entre esta sexta-feira (21) e sábado, o sol predomina e a nebulosidade varia ao longo do dia, mantendo as temperaturas elevadas em todas as regiões.

Apesar do cenário mais estável, áreas do sudoeste, oeste e noroeste terão condições favoráveis para chuva, com possibilidade de tempestades localizadas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Nas demais regiões, podem ocorrer pancadas isoladas, porém com menor probabilidade.

As temperaturas seguem altas e reforçam a sensação de calor intenso. Em Campo Grande, os termômetros podem chegar a 35°C. No sul, Cone Sul e Grande Dourados, as máximas variam entre 29°C e 34°C. Já na região pantaneira e no sudoeste, o calor será ainda mais forte, com picos de 32°C a 38°C. No Bolsão, leste e norte, as máximas ficam entre 33°C e 38°C.

Os ventos também chamam atenção e devem soprar com intensidade variável, alcançando entre 30 km/h e 50 km/h, com rajadas superiores em pontos isolados.

A meteorologia recomenda atenção redobrada a moradores e motoristas que transitarem por áreas com risco de tempestades, especialmente no período da tarde, quando a instabilidade costuma aumentar.

