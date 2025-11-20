Ladrão é preso após invadir casas e se esconder em caixa d’água no Jardim Tarumã, em Campo Grande

Um ladrão de 23 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (20) após uma sequência de invasões e fugas pelo bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Ele acabou localizado pela polícia escondido dentro da caixa d’água de uma das residências.

Conforme o boletim de ocorrência, o criminoso invadiu a primeira casa durante a madrugada, acompanhado de dois comparsas que conseguiram escapar. O jovem chegou a ser detido por moradores, mas também conseguiu fugir.

Na tentativa de despistar a polícia, ele pulou muros, caminhou sobre telhados, quebrou telhas e invadiu outras casas. Em um dos imóveis, conseguiu subir até a caixa d’água, onde permaneceu escondido até ser encontrado e preso.

A moradora da primeira residência relatou que o ladrão furtou diversas ferramentas, entre elas martelo, marreta, alicate de corte, ponteira, lixadeira, chaves Phillips, chave de fenda e até uma mala, além de outros objetos.

De acordo com moradores, o homem já havia sido flagrado furtando outras casas do bairro em datas anteriores. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado, dano e violação de domicílio, sendo encaminhado à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).