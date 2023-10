Duas mulheres morreram em colisão entre veículo e caminhão na BR-262

Duas mulheres morreram na manhã de hoje (25), em um acidente grave entre um veículo de passeio e um caminhão boiadeiro, na BR262, próximo a Campo Grande. Segundo a polícia, o motivo do acidente será apurado, mas possivelmente foi por conta de uma ultrapassagem mal executada.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu sentido Campo Grande a Três Lagoas, quando o caminhoneiro tentou realizar uma ultrapassagem, percebeu que não daria tempo de executar a ação e quando jogou o caminhão boiadeiro no acostamento, não dando tempo, colidindo de frente contra um veículo Fiat Uno, que vinha em direção contrária. Com o impacto da colisão, o veículo de passeio foi arrastado para o acostamento. O caminhoneiro de 44 anosa, não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para auxiliar no resgate das vítimas.

