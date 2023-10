Após discussão, marido esfaqueia esposa e liga na polícia confessando o crime

Uma mulher de 51 anos, foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueada pelo marido de 33 anos, na madrugada de hoje (26), em Jaraguari, a 47 quilômetros da Capital. De acordo com a polícia, o autor foi preso após confessar o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem chamou a polícia, pois estava triste por brigar com a esposa e ter esfaqueado. Interrogado pelos militares, ele afirmou que deixou a mulher na casa dela, ferida e queria se entregar.

Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar junto com o homem, foram até a residência, mas no caminho, acabou mudando de versão, relatando que estava em um bar ingerindo bebida, quando brigou com a esposa por motivos de ciúmes. Ao chegar no imóvel, ele disse que a mulher acabou se machucando sozinha por estar “transtornada”. O suspeito ainda relatou aos policiais que desferiu uma contra o próprio rosto. Depois pegou uma faca e desferiu golpes em sua barriga e depois, acabou batendo a cabeça na parede várias vezes.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e encontrou a vítima agonizando no chão, com duas perfurações no abdômen e com o rosto inchaço na altura dos olhos. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada a Santa Casa da Capital.

Diante do flagrante, o marido foi preso por tentativa de feminicídio.

