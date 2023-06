Caminhoneiro morre carbonizado após colisão entre duas carretas cegonhas na MS-388

Um caminhoneiro morreu carbonizado e outro foi encaminhado ao hospital em estado grave, após colisão entre dois caminhões cegonhas, na MS-388 na tarde de ontem (25), entre as cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o fogo destruiu todo o veículo, dificultando a identificação das vítimas.

Conforme informações apuradas pelo site Cenário MS, ambos os veículos seguiam em sentido oposto, quando o motorista de uma das carretas que transportava veículos perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra carreta, que seguia sentido Santa Rita do Pardo, que transportava carros novos. Com o impacto da colisão, o fogo consumiu as carretas e depois se alastrou pela vegetação entorno da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros das duas cidades compareceram no local, no combate as chamas e no socorro das vítimas.

Segundo a perícia, até o momento não há informações sobre os motivos que ocasionou o acidente.

Informações da Polícia Civil é que os trabalhados duraram mais de 5 horas, até a retirada dos veículos da rodovia.

