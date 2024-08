Dourados tem domingo trágico com duas mortes no trânsito

Na noite de domingo (18), a cidade de Dourados, a 251 km de Campo Grande Mato Grosso do Sul, foi palco de dois trágicos acidentes de trânsito que provocaram a morte de duas pessoas, na principal avenida da cidade e na BR-163.

O primeiro incidente aconteceu na Avenida Marcelino Pires, em frente à garagem da Viação Dourados, quando um motociclista, ainda não identificado, colidiu de frente com um ônibus do transporte coletivo. Informações preliminares indicam que o motociclista estava na contramão no momento da colisão, o que resultou em um grave trauma cranioencefálico, provocando morte instantânea.

O ônibus envolvido no acidente fazia o itinerário da linha Brasway e transportava cerca de 20 passageiros, que, apesar do susto, não sofreram ferimentos e foram realocados em outro veículo. O motorista do ônibus, que também não teve a identidade divulgada, ficou em estado de choque após o acidente e precisou ser levado para uma unidade de saúde na cidade para receber atendimento médico.

Poucas horas antes, na mesma noite, outro acidente fatal ocorreu na rodovia BR-163, entre os distritos de Vila Vargas e São Pedro, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. Neste segundo acidente, Thais Alessandra Bezerra Lopes, de 23 anos, foi a vítima fatal.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para investigar as circunstâncias de ambos os acidentes, enquanto a comunidade local lamenta as perdas.

