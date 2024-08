Homem é alvejado e tem braço fraturado em Chapadão do Sul

O rapaz foi encontrado caído com as duas balas alojadas no corpo

Na noite de ontem (17), um rapaz, de 25 anos, foi socorrido com dois ferimentos de bala e o braço esquerdo fraturado, na Rua Presidente Vargas com a Tancredo Neves, no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul — a 331 quilômetros de Campo Grande.

Segundo relatos o rapaz foi encontrado caído com as duas balas alojadas no corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até o hospital municipal da cidade.

O caso foi registrado como tentativa homicidio e segue em investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram