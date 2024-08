Funtrab inicia semana com 4.893 vagas de emprego para todo Estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia esta semana com 4.893 em aberto em seus registros. Destas, 1.888 estão na capital, Campo Grande.

Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, carreteiro, motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, operador de caixa, alimentador de linha de produção, servente de limpeza, pedreiro, operador de telemarketing, entre tantas outras funções.

Além disso, há 138 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande, para servente de limpeza, auxiliar de limpeza, recepcionista, operador de vendas, copeiro, estoquista, jardineiro e auxiliar administrativo. Os candidatos devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas são para diversas funções, desde auxiliar administrativo até operador de caixa.

São ofertadas ainda 24 vagas de estagiário para auxiliar administrativo, contábil e de logística.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

