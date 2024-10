Prefeitura fará licitação para concluir obras de três Emeis em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande publicou, no Diário Oficial dessa terça-feira (1), o aviso de abertura da licitação para obras que devem concluir as Emeis (Escola de Educação Infantil) dos bairros Popular, Jardim Anache e Radialista. As propostas poderão ser enviadas a partir dos dias 17, 21 e 23 de outubro.

Com a finalização da obra, a Reme (Rede Municipal de Ensino) ampliará em 750 o número de matrículas, que contemplará os moradores das três regiões.

Cada unidade de ensino será capaz de atender até 250 estudantes. Destes, os alunos do grupo 1 ao 3 terão acesso ao período integral. Já os que fazem parte do grupo 4 e 5 em meio período.

A previsão, é que as obras sejam finalizadas em até um ano. Para ter acesso à integra dos editais de cada Emei, basta clicar aqui.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram