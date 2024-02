Domingou com mais bloquinhos em Campo Grande e desfile de escolas de samba em Corumbá

Para quem ainda está em clima de Carnaval, o domingo (11) ainda reserva muita folia para os animados de plantão. Em Campo Grande, a festa começa cedo para as crianças, na matinê do bloco Capivara Blasé; já em Corumbá a festa fica por conta do primeiro dia de desfiles de escolas de samba do município.

Feira Bolívia

A primeira edição de 2024 da Feira Bolívia será no domingo de Carnaval. A programação do evento conta com tradicionais expositores de comidas típicas, moda, artesanato, e cultura.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. das Garças com Barão da Torre – Santa Fé

Entrada: gratuita

Feira Vegana no Teatro

A Estação Cultural Teatro do Mundo organiza a Feira Vegana no Teatro, com programação artística para todos os públicos. O Bolonhesa com sua trupe de palhaços prepara um Bailinho de Carnaval, com concurso de fantasia, a partir das 14h. Além disso, vai ter comida e artesanato.

Horário: 11h às 18h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

Domingô na Praça

Evento familiar, com muita interação, lazer, gastronomia, artes e principalmente com o objetivo de movimentar os pequenos empreendedores locais. Esta é a Feira Domingô na Praça, da Coopharadio. A programação inclui também música ao vivo.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça U, no final da Rua Albita – Coopharadio

Entrada: gratuita

Capivara Blasé

Domingo será a vez do Capivara Blasé dominar a Esplanada Ferroviária, em sua primeira apresentação aos foliões. A folia começa às 15h com marchinhas e um espaço especial para as crianças na matinê e segue a noite toda.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Garimpasso

Mais um encontrão de brechós vai movimentar a capital neste domingo. O Garimpasso, que retorna ao endereço antigo, traz cerca 20 brechós e aproximadamente 5 mil peças expostas. É a oportunidade de começar o ano com vários looks novos. Os DJs Augusto Chico e Julio Prodigy agitam o rolê. Vai ter também bebida gelada à venda e venda de mudas de plantas.

Horário: 14h às 19h

Local: Travessa Mirassol, 129 – Coronel Antonino

Entrada: gratuita

Corumbá

Desfile das escolas (dia 1)

Chegou o momento mais esperado em Corumbá. As escolas de samba da Capital do Pantanal desfilam na Passarela do Samba. Neste domingo, apresentam-se Marquês de Sapucaí, Mocidade Independente da Nova Corumbá, Caprichosos do Pantanal, Acadêmicos do Pantanal e A Pesada.Horário: a partir das 20h30

Local: Passarela do Samba – R. Frei Mariano com a Av. General Rondon

Entrada: gratuita