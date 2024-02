Droga avaliada em mais de R$ 15 milhões é encontrada em pneus de caminhonete, na Capital

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 126,9 kg de pasta base de cocaína em um veículo, na tarde de sexta-feira (9) em Campo Grande. A apreensão foi realizada em conjunto com o Garras (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro) e droga foi encontrada por um cão farejador.

Conforme a polícia, os entorpecentes foram encontrados dentro de cinco pneus (nos quatro principais e no estepe) de uma caminhonete VW Amarok, que estava no pátio de uma transportadora. Os cães K9 Dallas, Thor e Amélia, da PRF indicaram a presença da droga no veículo.

O proprietário da transportadora informou que a empresa dele foi contratada para levar a caminhonete de Campo Grande para a cidade de São Paulo. O veículo e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados Policia Civil para os procedimentos cabíveis. O dono da caminhonete não foi encontrado.

O quilo da pasta base de cocaína é avaliada em R$ 125 mil, segundo a PRF nacional, o que indica que a droga apreendida valia mais de R$ 15 milhões.