Mensagem por Padre Rosenei Pauli

Filho, Inquieta-te o pensamento da morte? Não. Alegra-te de que morrerás, e esta será a maior prova de amor que possas dar-Me. Oferece-Me a tua morte desde agora, com perfeito desprendimento. Pensa para ti mesmo que ainda quando não devesses morrer, gostarias de morrer para unir-te a Mim, já que eu quis morrer por ti e por Amor. Com isto Me darás a maior Glória que uma criatura possa dar ao seu Criador. Oh! A morte preciosa dos santos, que tem ressonância nas regiões celestes da Casa do Pai!

Não temas perder a tua vida de um momento, para entrar no Encontro Eterno com o teu Bem Amado. Porque Eu estarei aí. Será o momento da Fé, da Esperança e da Caridade. Entra profundamente nesses sentimentos. Simplesmente e para sempre. Estás com o teu Pai, com o teu Irmão, com o teu Amigo, estás na Família de Deus. Vive, pensa e ama como em família. Isso será um sinal de amor.

Por Padre Rosenei Pauli.