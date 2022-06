Domingo tem possibilidade de chuva e mínima de 7ºC em Mato Grosso do Sul

Após ter passado uma madrugada fria entre 3ºC a 5ºC em Mato Grosso do Sul, há possibilidade de chuva e de baixas temperaturas nas regiões Conesul e Sul-fronteira neste domingo (19), com mínima de até 7ºC.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), para a região do Pantanal, os termômetros devem marcar de 15°C a 25°C, enquanto para a Capital são esperadas poucas nuvens e temperaturas entre 15ºC e 23ºC.

Em Ponta Porã, a máxima será de 19ºC, em Sete Quedas e Mundo Novo 20ºC, em Dourados e Maracaju 21ºC, em Sidrolândia 24ºC, em Ladário e Selvíria 26ºC, em Três Lagoas 27ºC, em São Gabriel do Oeste e Paranaíba 28ºC, em Rio Verde de Mato Grosso 30ºC, em Corumbá 31C, em Sonora e Coxim 32ºC.

Campo Grande e outros 42 municípios estão com quatro alertas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), para o risco de geada e baixas temperaturas previsto para hoje.