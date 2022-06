Campo Grande recebe aprovação para quatro novos projetos habitacionais

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) obteve, nesta semana, a aprovação de quatro novos projetos habitacionais de interesse social junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A publicação da Portaria nº 1.954 apontou a seleção de quatro novos residenciais para Campo Grande, única entre as demais capitais do país a receber a aprovação simultânea de quatro residenciais diferentes.

No total, são 504 novas moradias previstas, em um universo de 2.993 unidades a serem disponibilizadas no Brasil mediante o Programa Casa Verde e Amarela, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do governo federal.

O resultado aponta que quase 20% de todas as unidades habitacionais aprovadas no país serão destinadas exclusivamente para Campo Grande. Os projetos selecionados pelo MDR foram o Nova Bahia, com 150 moradias, Jardim Antártica, com 70 moradias, Loteamento Costa Verde, com mais 120 unidades habitacionais e o projeto pioneiro em habitação de interesse sustentável (HIS) que será construído no Bairro Paulo Coelho Machado e comportará mais 164 novas moradias sustentáveis.

