Domingo segue com temperaturas médias a altas e instável

Neste domingo (13) a previsão indica tempo instável, com probabilidade de chuvas intensas com acumulados que podem atingir valores acima de 50 mm/24h.

Isto ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia (ventos de noroeste), deslocamento de cavados (favorece a formação de nuvens e chuvas) e o sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em Campo Grande a mínima será de 23°C e máxima de 29°C. Na região da Grande Dourados, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 31°C. Corumbá, na região pantaneira, fica entre 25°C (mínima) e 35°C (máxima).

São esperadas temperaturas mínimas entre 22°C e máximas de até 30/33°C nas regiões do Bolsão e leste do estado. Já nas regiões sul-fronteira e conesul, mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

Em grande parte do Estado, os ventos atuam do quadrante norte/noroeste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h e localmente podem atingir valores acima de 70-80 km/h.