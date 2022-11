Bioparque estará fechado nesta segunda-feira

Muitas famílias estarão curtindo a “emenda” do feriado da Proclamação da República desta terça-feira (15), nesta segunda-feira (14), mas interessados em visitar o Aquário do Pantanal encontrarão a atração fechada nesta segunda. Funcionará na terça-feira (14).

Retornará na terça-feira (15), com as portas abertas para 2.200 pessoas. Serão mil visitas agendadas, além da distribuição de 1.200 senhas para entrada por ordem de chegada a partir das 8h e das 13h30.

O agendamento é aberto toda segunda-feira, às 8h (Horário de MS), pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br, para visitas na semana subsequente. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

O ponto turístico também disponibiliza vagas diárias para visitas sem a necessidade de agendamento. Os interessados precisam pegar uma das senhas entregues no local, por ordem de chegada. As senhas são individuais e garantem a entrada no mesmo dia e período em que foram entregues.

Com 19 mil metros quadrados de área construída e 5 milhões de litros de água, o espaço conta com 31 tanques e mais de 200 espécies de animais do Pantanal e de outras regiões.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.