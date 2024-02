Dois morrem em grave acidente entre três carretas e carro

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (25), na MS-276, a cerca de 17 km do município de Batayporã, a 300 quilômetros de Campo Grande, entre três carretas e um carro de passeio. Pelos menos duas pessoas morreram no local

Conforme informações do portal Nova News, as vítimas seriam condutores dos veículos de carga pesada, sendo que um deles morreu carbonizado, já que com o impacto uma das carretas pegou fogo. Os ocupantes do carro e da terceira carreta conseguiram escapar. Uma ocupante do carro ficou em estado de choque,

O acidente ocorreu entre Batayporã e Anaurilândia. Informações iniciais indicam que duas carretas, carregadas com soja, trafegavam no mesmo sentindo quando, outra sem carregamento, transitava no sentido contrário quando houve a colisão.

Após o impacto, as autoridades locais foram acionadas para prestar socorro e controlar a situação. Tanto a Polícia Militar Rodoviária quanto a equipe dos bombeiros militares de Nova Andradina foram mobilizadas para atender à ocorrência e prestar assistência às vítimas.