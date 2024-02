Homem atira em ex-esposa e primo durante festa de família

Um homem, identificado como Delsio Emanuel Lopes de Oliveira, de 27 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-376, por volt das 20h de ontem (24), após ter atirado contra duas pessoas durante uma festa de família no município de Ivinhema, a 290 quilômetros de Campo Grande.

O homem teria se envolvido em uma discussão com os familiares durante a celebração, quando em determinado momento ele sacou uma arma e atirou contra a ex-esposa e o primo. A mulher foi atingida na perna e o primo no pulmão, e foi necessário transferência para Dourados devido a gravidade.

Após o ocorrido, o autor fugiu do local, mas a Polícia Militar alertou a região sobre os fatos e colaborou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da base operacional de Amandina, resultando na prisão do indivíduo. Posteriormente, ambas as equipes policiais conduziram o suspeito à Delegacia de Polícia Civil, junto com a caminhonete F-1000 e a arma utilizada no crime.