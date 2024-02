Dengue na Capital: drones serão utilizados para fiscalizar terrenos baldios

Após o aumento dos casos de dengue em Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande contará com a tecnologia dos drones para combater o mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir além da dengue, a Zika e a Chykungunia.

O equipamento é utilizado para mapear e fiscalizar terrenos baldios nas regiões com maior incidência de casos confirmados. Conforme a prefeitura, os drones proporcionam maior precisam nas fiscalizações. Com a identificação do terreno baldio, o proprietário é notificado para a manutenção do imóvel.

Exemplo disso foi a fiscalização realizada no Bairro Vivendas do Parque, localizado na Região do Bandeira, no dia 16 de fevereiro, local com alta incidência de casos confirmados, em que a partir da utilização dos drones, foi possível sobrevoar, em duas horas, uma área de 890 mil m² (ou 89 hectares), compreendendo todo o bairro. No total, foram 55 quadras monitoradas pelos drones.

Outra ação realizada com o apoio de drones aconteceu no dia 23 de fevereiro, no Bairro Parati, localizado na Região do Anhanduizinho. Em operação com os drones, foi possível sobrevoar por cerca de 2h30, uma área de 1.254.735 mil m² (ou 125 hectares), compreendendo todo o bairro. Por lá, foram 66 quadras quantificadas.

Em ambos os casos, os locais foram escolhidos devido a alta incidência de casos de Dengue e as imagens obtidas são encaminhadas para análise dos auditores fiscais e a correta identificação dos terrenos baldios sem a devida manutenção. Sendo assim, são elaborados os relatórios fiscais e logo são encaminhados como notificações aos seus respectivos proprietários.

O uso de novas tecnologias desempenha um papel fundamental no combate à Dengue, Zika e Chykungunia, fornecendo ferramentas e soluções inovadoras para prevenir a propagação destas doenças.