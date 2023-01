Dois bebês morrem em decorrência da Covid-19 em MS

Com as festas de fim de ano os casos de Covid-19 voltaram a subir em Mato Grosso do Sul. Nos últimos sete dias o Estado contabilizou 997 infecções e 16 novos óbito decorrentes do Coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (03) e compreendem o período de 27 de dezembro de 2022 a 3 de janeiro de 2023.

Dentre as vítimas estão duas crianças de dois anos residentes de Três Lagoas e Dourados, em ambos os casos não foram relatadas doenças pré-existentes. As demais vítimas tinham entre 54 a 96 anos, a maioria possuía comorbidades.

Apesar do aumento no número de mortes, os três primeiros dias do ano não contabilizaram óbitos em decorrência da Covid, todos as mortes foram confirmados entre os dias 27 a 31 de dezembro. Se comparada a semana epidemiológica anterior, quando foram registrados 2.177 casos recentes, ouve uma redução de 54%.

Ao todo foram confirmados 3.189 casos novos desde a publicação do último boletim da SES, dos quais 2.192 correspondem a fechamentos de casos de semanas epidemiológicas anteriores.

Entre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias estão Campo Grande, Corumbá, Coxim, Douradina, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó, Sidrolândia e Três Lagoas.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 596.398 casos confirmados e 10.924 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 no Estado, 76 seguem hospitalizados, sendo 47 em leitos clínico e 29 em leitos de UTI, Outros 3.491 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.