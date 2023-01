TRE divulga prazo para eleitores justificarem ausência das eleições

Eleitores que não votaram no segundo turno e não pretendem pagar a multa do TRE (Tribunal regional eleitoral), tem até a próxima segunda-feira (9), para justificar a ausência.

A justificativa pode ser feita pelo aplicativo E-título e apresentar comprovantes da ausência como passagens, atestados médicos ou demais documentos que comprovem a ausência.

O eleitor que não tem documento para comprovar o motivo da ausência às urnas pode pagar a multa a qualquer momento. É possível emitir a guia pela internet no site do TRE-MS, clicando na área “débitos do eleitor”. O valor da multa é de R$43,45.

