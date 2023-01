Praga deixa produtores de soja em alerta

A IAGRO Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul tem adotado as medidas fitossanitárias para identificação da origem, via de introdução e a dispersão da da praga quarentenária , Amaranthus palmeri (caruru palmeri ou caruru gigante) praga. Amostra da planta invasora foi coletada em propriedade rural com cultivo de soja, no distrito de Porto Caiuá, município de Naviraí. A área de cultivo é próxima do rio Paraná, recém aberta para agricultura, com solo arenoso, bastante úmido e com construção de canais de drenagem.

A identificação da praga A. palmeri ocorreu por meio de técnica molecular (sequenciamento genético) realizado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do MAPA em Goiânia (FFDA-GO), com similaridade encontrada de 99,85%. Já estão sendo adotadas de medidas fitossanitárias estratégicas de supressão e controle, bem como recolhimento de evidências objetivas para subsidiar o inquérito epidemiológico da praga, o qual possibilitará a identificação das formas de dispersão da planta invasora, promovendo medidas de erradicação dos focos existentes e ações preventivas para não ocorrência de novos casos.

A IAGRO e a Superintendência Federal de Agricultura do MS, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA-MS/MAPA), já divulgou Instrução Normativa SDA/MAPA Nº 38, no dia 1º de outubro de 2018, desenvolvidas pela IAGRO em estabelecimentos rurais em todo o estado do MS vêm a público informar a detecção da praga quarentenária presente, Amaranthus palmeri (caruru palmeri ou caruru gigante) no estado do MS.

