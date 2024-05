Sábado com plantão de vacina em quatro pontos de atendimento

Neste sabádo (04), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) atenderá em quatro pontos de Campo Grande durante o plantão de vacinação. ). Todas as doses do calendário estarão disponíveis para pessoas a partir dos seis meses, incluindo a da gripe e dengue.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira os locais onde serão disponibilizados as vacinas

USF Caiçara – das 7h às 17h

USF Cristo Redentor – das 7h às 17h

Shopping Norte Sul Plaza – das 10h às 18h

Pátio Central – das 09h às 16h

Com Informações da Sesau

