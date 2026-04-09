Documento aponta falha em intubação na UPA em caso de menino que morreu após peregrinar por unidades de saúde

Um documento de encaminhamento médico aponta que pode ter havido falha no procedimento de intubação do menino João Guilherme Jorge Pires, de nove anos, que morreu na madrugada de terça-feira (7), em Campo Grande. A criança havia procurado atendimento após machucar o joelho, mas o quadro clínico evoluiu de forma grave durante o atendimento.

Segundo o prontuário, João Guilherme chegou à UPA Universitário apresentando insuficiência respiratória grave e cianose. Na unidade, ele foi submetido a um procedimento de intubação. No entanto, quando a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) assumiu o paciente para realizar o transporte, encontrou o menino em parada cardiorrespiratória e com o tubo de intubação mal fixado.

O relatório também aponta a presença de grande quantidade de sangue nas vias aéreas da criança. Mesmo com manobras de reanimação ainda na unidade e durante o transporte, o menino foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o documento, ao dar entrada no pronto-socorro do hospital, por volta das 00h10, os médicos conseguiram retomar os batimentos cardíacos após três ciclos de reanimação. No entanto, enquanto a equipe preparava a troca do tubo devido a um vazamento de ar, chamado de “escape”, João Guilherme sofreu uma nova parada cardiorrespiratória.

Após oito ciclos de reanimação sem sucesso, a morte foi declarada às 1h05. O corpo da criança foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde o exame necroscópico deverá apontar a causa da morte.

A reportagem procurou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para comentar o possível erro no procedimento de intubação, mas até o momento não houve retorno.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais