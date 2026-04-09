Ponte provisória na MS-080 deve ser liberada para o tráfego até 17 de abril, afirma prefeito

A ponte provisória construída sobre o Rio do Peixe, na MS-080, em Rio Negro, está prevista para ser liberada para o tráfego até o dia 17 de abril, conforme divulgou o prefeito Henrique Ezoe (PL). A estrutura metálica já está em fase final de montagem.

A obra é realizada pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate, com cerca de 70 militares trabalhando em turnos estendidos, inclusive à noite. A ponte provisória é do tipo LSB (Logistic Support Bridge), com cerca de 60 metros de comprimento e capacidade para suportar até 40 toneladas, permitindo a passagem de carros, ônibus, caminhões e transporte escolar.

A estrutura começou a ser montada no início de abril e será utilizada até a conclusão da ponte definitiva. O prefeito também ressaltou a parceria com o Governo do Estado, a Agesul ((Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e equipes municipais para agilizar a obra.

A travessia no local foi interrompida no dia 22 de fevereiro, após a queda da antiga ponte de concreto durante a passagem de uma carreta, em meio a fortes chuvas. Desde então, o trânsito entre cidades como Rio Negro, Rochedo e Corguinho passou a ser feito por rotas alternativas. Enquanto a ponte provisória não é liberada, pedestres utilizam uma passarela instalada ao lado da estrutura e uma passadeira flutuante para atravessar o rio.

A construção da ponte definitiva já foi contratada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 13,2 milhões e prazo de execução de 360 dias. Até lá, a estrutura montada pelo Exército deve garantir o fluxo na rodovia.

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