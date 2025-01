Acidente deixa uma mulher morta e duas feridas na BR-060

Uma colisão frontal entre dois carros de passeio na noite dessa quinta-feira (16) resultou na morte de Cristialine Marucy da Silva, de 42 anos. O acidente aconteceu na BR-060, próximo ao Bolicho Seco, na entrada da Fazenda Piana, a 71 quilômetros de Campo Grande, em direção a Sidrolândia.

Segundo informações preliminares, os veículos envolvidos foram um Volkswagen Gol G4 e um Fiat Uno Mille. Cristialine estava como passageira no Gol e não resistiu aos ferimentos. A condutora do mesmo carro, uma jovem de aproximadamente 20 anos, foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. O Gol foi parar em uma área verde ao lado da rodovia.

A filha de Cristialine, que também estava no Gol, foi levada ao Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa, em Sidrolândia. As condutoras de ambos os veículos foram socorridas, mas o estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande atenderam a ocorrência. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local e aguarda a chegada da perícia e da Polícia Civil para dar continuidade à investigação.

Devido ao acidente, a pista foi parcialmente interditada, operando no sistema “Pare e Siga” para garantir a segurança no local. As autoridades ainda não divulgaram as identidades completas das vítimas, além de Cristialine.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais