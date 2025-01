Confira a segunda lista de matrículas para escolas municipais de Campo Grande

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) divulgou nesta quinta-feira dia (16), a segunda lista de matrículas para as escolas da rede municipal de ensino. A lista está disponível no site da SEMED.

De acordo com a Secretaria, a segunda listagem de matrículas incluirá 3.628 vagas para candidatos que aguardam. As famílias devem consultar a lista no site matricula.campogrande.ms.gov.br, e, caso o aluno tenha sido selecionado, realizar a matrícula na escola indicada. É importante que os candidatos consultem a lista e realizem a efetuação da matrícula até o dia 23 de janeiro.

A SEMED também informa que as famílias que tiveram seus filhos selecionados na primeira lista de matrículas e não realizaram a matrícula, tiveram as vagas disponibilizadas para a segunda listagem e oferecidas a outro aluno. É necessário também que o responsável realize um novo cadastro e gere um novo protocolo de atendimento.

Serviços

Para mais informações, as famílias podem entrar em contato com a SEMED pelo telefone 0800 615 1515 ou visitar o site da secretaria. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h30, incluindo horário de almoço.

