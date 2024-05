Casal de idosos tem fazenda invadida por três bandidos que se passaram por policiais

Na noite da última quarta-feira (22), uma fazenda foi invadida por três bandidos encapuzados e armados, que se passaram por policiais civis. O caso ocorreu em uma propriedade rural a 20 quilômetros de Paraíso das Águas. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (22), mas só foi registrado na delegacia da cidade na noite de ontem.

As vítimas são um casal de idosos, uma mulher de 71 anos e um homem de 61 anos, que possui deficiência física.

Segundo o registro policial, a idosa contou que por volta das 20h, três homens invadiram a propriedade, arrombaram a porta e se identificaram como policiais. Eles pegaram dois celulares e começaram a procurar pela casa, perguntando se o casal possuía armas de fogo. Um dos invasores, armado com um facão, ameaçou o idoso, dizendo que iria machucá-lo caso ele não informasse onde estava a arma.

O trio também revirou um depósito na parte externa da residência, onde encontraram uma espingarda velha calibre 22, deixada por um funcionário que trabalhava na propriedade. Antes de irem embora, os criminosos trancaram o casal no quarto da residência e fugiram levando os aparelhos celulares, a espingarda e R$ 800 em dinheiro. Ainda não há informações sobre a identificação e prisão dos suspeitos.

