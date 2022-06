Dia amanhece com neblina e previsão é de chuva no sul do Estado

A previsão para esta quinta-feira (02) é de chuvas fracas e moderadas na região Sul de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades com raios em locais isolados. Para o resto do Estado a probabilidade é de tempo firme e com sol, com variação na nebulosidade. Para Ponta Porã a mínima será de 13ºC com máxima de 33ºC em Paranaíba.

Segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas para a região seguem neste cenário devido ao avanço da frente fria, juntamente com o transporte de umidade vindo da Amazônia. Em Campo Grande a máxima será de 27°C, com mínima de 19°C.

Em Dourados a temperatura será de 14ºC (mínima) e 22ºC (máxima). Para Três Lagoas, as mínima será de 19ºC com máximas na casa dos 32ºC. Para Corumbá, a variação será de 18°C (mínima) e 25°C (máxima).

No extremo sul do Estado, em Iguatemi, a máxima não passa dos 18°C. No norte, em Coxim, a temperatura pode chegar a 32°C (máxima), com mínima de 17°C. Em Porto Murtinho, região da fronteira, os termômetros não mudam: 14°C (mínima) e 16°C (máxima).

