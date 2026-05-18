Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil: Operação cumpre dezoito mandados de prisão contra crimes de estupro de vulnerável

Segundo informações, a ação acontece no dia Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, instituído no dia 18 de maio. Além disso, o mês de maio também é marcado pela campanha Maio Laranja, que busca a conscientização e o combate ao abuso e à exploração sexual infantil.
Agentes responsáveis pelas investigações, afirmam que reuniram “elementos robustos” que reafirmam os pedidos de prisão preventiva. Diante da gravidade dos crimes apurados há a necessidade de resguardar as vítimas, bem como garantir a aplicação da lei.
Nome da operação foi denominada “Marco Zero” por representar um momento histórico para a Deddica (Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), sendo a primeira grande ação, com elevado número de prisões preventivas de abusadores
Maio Laranja
A data foi escolhida em memória ao caso de Araceli Crespo, sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES), quando tinha apenas 8 anos de idade.
Na ocasião, Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. No dia do crime, a menina iria sair mais cedo da escola e pegar um ônibus que a levasse para casa. Três suspeitos foram identificados.
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