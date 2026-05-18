Homem é preso suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos, em Paranaíba

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso, suspeito de de praticar, em tese, o crime de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos de idade. O caso aconteceu em Paranaíba, cidade distante 407 quilômetros de Campo Grande e foi realizado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil nesta segunda-feira (18), após os fatos, a adolescente foi para a escola, mas durante o período de aulas, ela chorava, completamente abalada. Quando questionada pelos servidores da instituição, ela relatou sobre o ocorrido.

Diante da situação, a direção da instituição de ensino acionou os familiares da adolescente, que compareceram imediatamente à Delegacia de Atendimento à Mulher para registro da ocorrência e para realizar as providências legais cabíveis.

De imediato, policiais civis da DAM, iniciaram diligência para localizar e efetuar a prisão em flagrante do suspeito.

O caso segue em andamento.