Homem é preso suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos, em Paranaíba

Foto: Divulgação
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Um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso, suspeito de de praticar, em tese, o crime de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos de idade. O caso aconteceu em Paranaíba, cidade distante 407 quilômetros de Campo Grande e foi realizado pela DAM  (Delegacia de Atendimento à Mulher)  em conjunto com o SIG  (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil nesta segunda-feira (18), após os fatos, a adolescente foi para a escola, mas durante o período de aulas, ela chorava, completamente abalada. Quando questionada pelos servidores da instituição, ela relatou sobre o ocorrido.

Diante da situação, a direção da instituição de ensino acionou os familiares da adolescente, que compareceram imediatamente à Delegacia de Atendimento à Mulher para registro da ocorrência e para realizar as providências legais cabíveis.

De imediato, policiais civis da DAM, iniciaram diligência para localizar e efetuar a prisão em flagrante do suspeito.

O caso segue em andamento.

 

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