Semana começa com mais de 500 vagas em concursos e salários de até R$ 13 mil em MS

Quem busca uma oportunidade no serviço público ou em processos seletivos em Mato Grosso do Sul encontra uma semana movimentada, com mais de 500 vagas abertas em diferentes órgãos e prefeituras do Estado. As oportunidades contemplam candidatos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 13,4 mil.

A Prefeitura de Campo Grande está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 30 facilitadores sociais que atuarão em CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso. As vagas abrangem áreas como informática, dança, violão, capoeira, culinária, beleza e corte e costura. As inscrições são gratuitas e seguem até este domingo (18), pela internet. A remuneração é de R$ 1,8 mil para jornada de 40 horas semanais.

Já a Prefeitura de Coronel Sapucaia oferece 10 vagas temporárias para funções como auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia, jardineiro e operador de máquinas. As inscrições presenciais seguem até 21 de maio, sem cobrança de taxa. Em Prefeitura de Eldorado, há vagas para assistente social e psicólogo, com salários de R$ 5.049,46 e prova prevista para o dia 31 de maio.

O concurso da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul está entre os destaques da semana ao oferecer salários de até R$ 13.483,20 para os cargos de procurador do município, fiscal de obras e posturas e fiscal de tributos. As inscrições podem ser feitas até 1º de junho, com prova objetiva marcada para 14 de junho.

Na Prefeitura de Paranaíba, são disponibilizadas 58 vagas temporárias para diversas funções, incluindo agente administrativo, arquiteto, engenheiro civil, pedreiro e motorista. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 4.813,95. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste também abriu seleção para cadastro reserva no cargo de encanador, com salário de R$ 2.162,85.

O Sebrae-MS está com 43 vagas abertas para bolsistas do projeto Agentes Locais de Inovação, com bolsas entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil. A seleção inclui avaliação documental, prova online e entrevista. Já a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul publicou quatro editais com 22 vagas para professores de ensino superior em diversas áreas. Os salários chegam a R$ 11.539,54.

A Câmara Municipal de Camapuã abriu concurso público com cinco vagas efetivas para advogado, analista de recursos humanos, contador e vigia. Os salários variam entre R$ 1.850 e R$ 4 mil. As inscrições seguem até 2 de junho pelo portal da Fapec, com prova objetiva prevista para 21 de junho.

Outro certame com grande número de oportunidades é o do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região, que soma 200 vagas entre imediatas e cadastro reserva. As funções incluem assistente administrativo, agente de fiscalização, analista contábil, analista de TI e procurador jurídico. Os salários variam de R$ 3.104,32 a R$ 6.474,71, além de benefícios.

Também seguem abertas as inscrições para os concursos do Exército Brasileiro, com 227 vagas para os Cursos de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, Capelães Militares e Serviço de Saúde. Há oportunidades para profissionais de Administração, Direito, Enfermagem, Psicologia, Medicina, Farmácia e Odontologia, inclusive com vagas destinadas a Campo Grande. As provas estão previstas para julho e o curso de formação será realizado em Salvador, na Bahia.

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