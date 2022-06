Trabalhador morre soterrado em armazém de soja

Na tarde desta segunda-feira (13), um trabalhador, identificado como César dos Santos, de 22 anos, morreu soterrado por toneladas de grãos de soja mo armazém onde trabalhava, localizado na margem da Rodovia MS-306, polo empresarial em Chapadão do Sul, município a 300 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Jovem Sul News, a vitima estaria realizando uma limpeza no armazém onde ocorreu o acidente, quando escorregou e caiu nos grãos.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, foi acionado para iniciar as buscas no local onde o trabalhador caiu e acabou soterrado. O local é de difícil acesso e não tem iluminação própria, dificultando o trabalho das equipes, principalmente por não poderem ligarem as máquinas para realizarem a retirada dos grãos, para preservarem o corpo. A retirada dos grãos deverá ser feita de forma manual.

As buscas foram encerradas por volta das 02 horas da madrugada, quando foram suspensas por conta da falta de iluminação. Na manhã de hoje (14) às buscas retomaram pela equipe dos bombeiros, com supervisão da Polícia Civil e perícia criminal.

