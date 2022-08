Dia da Avicultura: empresas que produzem aves e ovos se destacam no Estado

Bello Alimentos e Camva têm obtido bons resultados no ramo

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado do MS

Em alusão ao Dia do Avicultor e da Avicultura, celebrado neste domingo, 28 de agosto, empresas de Mato Grosso do Sul têm se destacado no segmento. A Bello Alimentos, por exemplo, que iniciou suas atividades em Itaquiraí, no interior do Estado, atua em todo MS, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina, exportando frango congelado.

Com uma média de abate de 320 mil aves por dia, num total de 70 toneladas de produtos sendo processados e comercializados, o gerente da Bello Alimentos, Edson Carlos Block, acredita que o segmento está em constante expansão. “A atividade é rentável e possui diversas linhas de crédito, está entre os segmentos que mais crescem dentro do agronegócio”, afirma.

A cooperativa Camva, há 62 anos no ramo, conta com 170 colaboradores e mais de 1 milhão de aves em produção. Para o diretor operacional, Alex Heijiro Esaki, é um avanço o sucesso que a marca tem alcançado. Iniciado por um grupo de imigrantes japoneses, hoje é uma das líderes do segmento. “Temos desafios como o alto custo da matéria-prima, custo da embalagem, e o principal: mão de obra”, classifica.

O presidente da Mantiqueira, Leandro Pinto, afirma que o ovo também tem parte significativa no aumento da avicultura no Brasil. “O ovo foi por muito tempo um grande vilão, mas hoje é sinônimo de saúde, afinal, é o segundo alimento mais completo do mundo, depois do leite materno”, destaca.

Para o diretor comercial do Fort Atacadista, Hudson Oliveira, o consumo de frango e ovos ganhou aumento durante a pandemia de COVID-19. “São proteínas versáteis e mais baratas que carnes bovinas e suínas, então encontram preferência nos lares brasileiros.”

Nacional

Nos sete primeiros meses de 2022, as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 2,828 milhões de toneladas, conforme dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Em receita, houve aumento de 20,7%, com US$ 892 milhões neste ano, contra US$ 739,2 milhões em 2021. Os Emirados Árabes Unidos são líderes nas exportações de carne de frango do Brasil, com 37,8 mil toneladas exportadas em julho, sendo 11% superior ao alcançado no mesmo período de 2021. A China, no segundo posto, importou 37,5 mil toneladas. Em terceiro lugar, a Árabia Saudita importou 37,2 mil toneladas.

