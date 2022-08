Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Assuntos mais sérios, como a sua saúde, por exemplo, podem ganhar os holofotes neste domingão. Se tiver que trabalhar, ou mesmo se tem planos só pra ficar no seu canto, o jeito é cuidar das suas obrigações e respeitar seus limites. Se está precisando de uma grana extra, pode surgir a oportunidade de agarrar um serviço extra pela manhã. Mas veja se vale a pena trocar os momentos de descanso por uma jornada extra. À tarde, o romance ganha um empurrãozinho dos astros, mas talvez tenha que disputar um contatinho novo com alguém da turma. Tente chegar a um acordo e não estrague uma amizade por bobagem. No romance, atenção com a rotina para que isso não se torne um problema.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua segue em seu paraíso astral e tudo indica que vai se divertir bastante neste domingão. Embora o astral seja mais descontraído, Vênus e Saturno trocam farpas à tarde e pode pintar discussão ou até um atrito mais sério com alguém de casa. Faça sua parte para que um desentendimento não vire algo mais grave, tá? Mas, se depender das estrelas, ainda vai sobrar disposição para se divertir, passear e paquerar muito por aí até o final da noite. Com os amigos, porém, talvez seja preciso jogo de cintura para ficar longe de confusão. À noite, cobrir o par de carinho ajuda a driblar uma certa tensão no romance. E, de quebra, o mozão tem tudo para retribuir na mesma moeda. Se joga!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Ficar no seu canto e curtir a família pode ser seu maior desejo neste domingo. Mas nem por isso será tudo uma maravilha, Gêmeos, e algumas diferenças com o pessoal de casa devem crescer. Evite discussão ou disputa por causa de assuntos antigos, cuide das suas obrigações e encontre um lugar tranquilo para descansar e repor as energias antes de encarar uma semana cheia. Se pensa em fazer uma viagem ou dar uma volta à tarde, redobre os cuidados porque há sinal de imprevistos. Um ex pode reaparecer quando menos espera e atrapalhar as coisas na paquera ou despertar crise de ciúme no romance. A distância talvez atrapalhe um lance que estava evoluindo para algo mais.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você começa o domingão mais falante e pode até sair da sua zona de conforto, dar uma volta com os amigos ou reunir o pessoal para dar risada e colocar o papo em dia. Só tenha cuidado para não exagerar nos gastos porque o céu fica tenso à tarde e um prejuízo pode cair como uma bomba no seu orçamento. Além disso, também há o risco de sair comprando tudo o que vê pela frente – não caia nessa, bebê, porque uma hora os boletos chegam! A paquera pode surpreender ao longo do dia, mas não deixe para jogar charme só à noite. É que há risco de desencontro ou problemas de última hora. Se andou se desentendendo com o mozão, aposte numa boa conversa para fazer as pazes.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Apesar do domingão, sua atenção estará mais voltada para as finanças hoje e pode faltar tempo para a diversão. Se precisa dar uma reforçada no orçamento, pode surgir a oportunidade de pegar um trabalho extra. Só veja se vale a pena abrir mão do seu tempo de descanso – isso só você pode avaliar, tá? À noite, o astral azeda e há chance de passar dos limites nas compras. Nos relacionamentos mais próximos, há chance de pintar confronto à tarde, meu cristalzinho. Não fique exigindo tudo do seu jeito porque isso pode trazer estresse até para o romance. Saber ceder de vez em quando faz maravilhas para a vida amorosa, experimente! Já a conquista não traz grandes novidades, mas não desista.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O domingo começa animado e você não terá muita paciência para ficar dentro de casa. Aproveite a manhã para dar uma volta, fazer uma viagem rápida ou matar a saudade de pessoas queridas que estão longe. Mas a saúde pode exigir alguns cuidados extras à tarde e é melhor você evitar qualquer tipo de exageros, tá? Também pode surgir atrito com pessoas queridas à noite e, para contornar isso, será preciso jogo de cintura, por mais que isso seja complicado para o seu signo. Há sinal de animação e aventuras com o mozão hoje, mas vá devagar se quiser fechar a noite de boa. Tá na pista? Aposte no bom humor e na descontração pra fisgar alguém interessante.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia começa com um clima de preguiça perfeito para curtir o seu canto, meditar, repensar a vida… Seu interesse por assuntos místicos e pelo oculto também vai crescer e pode ser interessante cavar e aprender mais sobre si mesmo, meu cristalzinho. Mas nem tudo é perfeito e o céu fica um pouco tenso a partir da tarde, o que pode se refletir na sua saúde. Além disso, vai ser difícil manter o ânimo com a galera e escapar de algumas discussões com o pessoal – releve algumas coisas e não leve tudo para o lado pessoal. Por outro lado, atenção pra não disputar o crush com alguém próximo. Pegue mais leve na desconfiança e não implique tanto com os amigos do mozão – e vice-versa.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A diversão está garantida neste domingão e você pode compartilhar alguns sonhos e projetos com a galera. Se o desejo de sair de casa e ir a um lugar diferente se tornar irresistível, prefira um rolê com a turma ou uma reunião com o pessoal. Mas o astral está mais tranquilo pela manhã e, à tarde, as coisas se complicam um pouco. Críticas, diferenças ou cobranças com alguém da família podem incomodar. Não se espante se acabar brigando com um parente, mas faça o possível para que não chegue a isso. Tá na pista? Antes de apostar em um crush, veja se o caminho está livre ou se ele já tem uma história com alguém da turma. Mantenha a paz com o mozão e fuja de atritos bobos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Neste domingão, você começa o dia com muito pique para cuidar melhor do seu corpo e dar aquele up no visual. Aproveite pra gastar energia acumulada praticando exercícios físicos. Além de se cuidar melhor, o investimento na saúde vai se refletir no visual e você pode receber elogios. À tarde, planos para uma viagem precisam ser feitos com cautela pra não deixar nada ao acaso, tá? Cair na estrada por impulso pode causar imprevistos pelo caminho. O mozão pode cobrar mais dedicação da sua parte ao relacionamento, mas pegue leve com a ciumeira boba, bebê. A paquera também pode ficar meio arrastada, mas há chance de se encantar com alguém nas redes sociais.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Planos para uma viagem podem animar o domingão, bebê! Se não der pra botar os pés na estrada, a solução é matar a saudade de todo mundo do jeito que for possível. Mas é melhor agilizar as coisas, porque o resto do dia não será tão animado quanto estava sonhando, tá? As finanças precisam de um cuidado extra à tarde e se sair gastando sem pensar nas contas, vai ter chuva de boleto lá na frente. Bate na madeira! A noite também fica meio tensa e pode ser preciso adiar alguns planos. Nas redes sociais, cuidado com o que fala e com quem se relaciona – o golpe tá aí, Caprica! Podem pintar novidades e uma dose extra de romantismo com o mozão, mas não deixe o astral cair ao longo do dia.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pela manhã, assuntos misteriosos ou ligados a religião podem despertar seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Mudanças em casa recebem as melhores vibes: jogue fora o que não usa mais! Aproveite para dar uma renovada na decoração, mesmo que seja só com a troca de lugar de alguns móveis. Mas o astral fica mais pesado à tarde e implicâncias pessoais podem virar brigas ou discussões com gente próxima. Pegue leve pra não se arrepender mais tarde, tá? Alguém misterioso e atraente pode cruzar seu caminho, mas pegue leve na possessividade pra não atrapalhar a paquera. A atração física aumenta e taca fogo no parquinho, mas ciúme pode causar briga com o mozão. Xi…

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Domingou, meu bem, e você vai fazer o que puder pra deixar o isolamento bem longe! Relaxe e aposte na diplomacia se quiser expandir seus contatos. Vai ser divertido reunir as pessoas queridas, trocar ideias, matar a saudade e curtir a presença de quem é importante na sua vida. À tarde, porém, o céu fica meio tenso e pode sobrar pra você. A saúde pede uma atenção especial e vale a pena prestar atenção em sintomas estranhos, tá? A sintonia com o mozão também cresce, assim como o diálogo e a sinceridade. Só deixe as picuinhas pessoais de lado para manter a paz à noite. Um lance recente pode se firmar, mas é melhor dar esse passo logo cedo se pensa em assumir compromisso.

Veja a previsão dos outros dias para o seu signo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.