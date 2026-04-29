Detran-MS alerta para golpe da “renovação automática” da CNH

O Detran-MS voltou a alertar a população sobre a circulação de links falsos que prometem a chamada “renovação automática” da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
As mensagens estão sendo compartilhadas principalmente em grupos de WhatsApp e direcionam usuários para páginas que imitam sites oficiais do Governo Federal. Os golpistas oferecem supostos serviços como renovação da CNH, segunda via, primeira habilitação e até emissão do documento sem necessidade de autoescola.
Segundo o Detran-MS, o golpe utiliza páginas falsas semelhantes ao sistema Gov.br para ganhar credibilidade. Ao inserir o CPF, a vítima visualiza dados reais, como nome completo, data de nascimento e nome da mãe, o que cria uma falsa sensação de segurança. Em seguida, o sistema gera uma cobrança via PIX.
Os criminosos também utilizam mensagens de pressão para induzir o pagamento imediato, com ameaças falsas de bloqueio do CPF, aplicação de multas, negativação do nome e inscrição em dívida ativa.
O órgão reforça que sites oficiais do governo sempre utilizam o domínio “gov.br”. Em Mato Grosso do Sul, os endereços institucionais terminam em “ms.gov.br”. Qualquer página fora desse padrão deve ser considerada suspeita.
Ainda conforme o Detran-MS, a chamada renovação automática é feita diretamente pelo sistema nacional de trânsito para motoristas que atendem critérios específicos, sem necessidade de solicitação, preenchimento de formulários ou pagamento.
Já a renovação convencional da CNH exige etapas obrigatórias, como agendamento, exame médico e pagamento de taxas. Por isso, ofertas de processos totalmente digitais, rápidos e sem exigências devem ser vistas com desconfiança.
O departamento alerta que, além do prejuízo financeiro, os sites fraudulentos também podem ser usados para roubo de dados pessoais.
Orientações ao cidadão
- Não clique em links recebidos por mensagens ou redes sociais;
- Não informe dados pessoais fora dos canais oficiais;
- Verifique sempre se o site termina em “gov.br” ou “ms.gov.br”;
- Em caso de dúvida, procure diretamente os canais oficiais do Detran-MS: Portal Meu Detran (www.meudetran.ms.gov.br) ; aplicativo Meu Detran MS ou a atendente virtual Glória no whatsapp (67)3368-0500;
- Se você já acessou ou realizou algum pagamento: entre em contato imediatamente com o banco ou instituição financeira;
- Registre um boletim de ocorrência;
- O alerta se baseia em relatos registrados em outros estados e reforça a importância da atenção redobrada ao acessar serviços digitais.
Com informações do GOV MS