Detran-MS alerta para golpe da “renovação automática” da CNH

O Detran-MS voltou a alertar a população sobre a circulação de links falsos que prometem a chamada “renovação automática” da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

As mensagens estão sendo compartilhadas principalmente em grupos de WhatsApp e direcionam usuários para páginas que imitam sites oficiais do Governo Federal. Os golpistas oferecem supostos serviços como renovação da CNH, segunda via, primeira habilitação e até emissão do documento sem necessidade de autoescola.

Segundo o Detran-MS, o golpe utiliza páginas falsas semelhantes ao sistema Gov.br para ganhar credibilidade. Ao inserir o CPF, a vítima visualiza dados reais, como nome completo, data de nascimento e nome da mãe, o que cria uma falsa sensação de segurança. Em seguida, o sistema gera uma cobrança via PIX.

Os criminosos também utilizam mensagens de pressão para induzir o pagamento imediato, com ameaças falsas de bloqueio do CPF, aplicação de multas, negativação do nome e inscrição em dívida ativa.

O órgão reforça que sites oficiais do governo sempre utilizam o domínio “gov.br”. Em Mato Grosso do Sul, os endereços institucionais terminam em “ms.gov.br”. Qualquer página fora desse padrão deve ser considerada suspeita.

Ainda conforme o Detran-MS, a chamada renovação automática é feita diretamente pelo sistema nacional de trânsito para motoristas que atendem critérios específicos, sem necessidade de solicitação, preenchimento de formulários ou pagamento.

Já a renovação convencional da CNH exige etapas obrigatórias, como agendamento, exame médico e pagamento de taxas. Por isso, ofertas de processos totalmente digitais, rápidos e sem exigências devem ser vistas com desconfiança.

O departamento alerta que, além do prejuízo financeiro, os sites fraudulentos também podem ser usados para roubo de dados pessoais.

Orientações ao cidadão

Não clique em links recebidos por mensagens ou redes sociais;

Não informe dados pessoais fora dos canais oficiais;

Verifique sempre se o site termina em “gov.br” ou “ ms.gov.br

Em caso de dúvida, procure diretamente os canais oficiais do Detran-MS: Portal Meu Detran ( www.meudetran.ms.gov.br ) ; aplicativo Meu Detran MS ou a atendente virtual Glória no whatsapp (67)3368-0500;

Se você já acessou ou realizou algum pagamento: entre em contato imediatamente com o banco ou instituição financeira;

Registre um boletim de ocorrência;

O alerta se baseia em relatos registrados em outros estados e reforça a importância da atenção redobrada ao acessar serviços digitais.

Com informações do GOV MS