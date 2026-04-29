Artistas de MS são selecionados para circuito nacional de literatura do Sesc em 2026

Projeto percorre o país com ações de leitura, encontros e atividades culturais

Dois artistas com atuação em Mato Grosso do Sul foram escolhidos para participar do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, iniciativa do Serviço Social do Comércio que promove a circulação de escritores e atividades literárias por diversas regiões do Brasil.

Com a seleção, os sul-mato-grossenses passam a integrar um circuito nacional que reúne autores e artistas em ações como oficinas, apresentações e encontros com o público em unidades da instituição.

Entre os nomes está Serena MC, que trabalha diferentes linguagens, como música, poesia e performance. Indígena do povo Guató, a artista incorpora referências da ancestralidade pantaneira e da vivência periférica em suas produções. Para ela, a participação no projeto representa a oportunidade de levar experiências ligadas à oralidade e à identidade cultural para novos territórios.

Também integra a lista o artista visual e editor Fabio Quill, que vive no Estado desde 2018 e desenvolve trabalhos que dialogam com literatura e histórias em quadrinhos. Parte de sua produção recente se volta a temas como memória e território, incluindo projetos que abordam a presença de povos originários no Pantanal.

Ele já havia sido selecionado anteriormente, mas não participou do circuito na época. Agora, vê a entrada no projeto como a chance de percorrer diferentes estados e ampliar o contato com outros públicos e referências culturais.

O Arte da Palavra é estruturado como uma rede de circulação literária, com ações itinerantes que buscam incentivar a leitura, dar visibilidade a autores contemporâneos e promover o intercâmbio entre diferentes expressões culturais. A escolha dos participantes é feita por uma curadoria coletiva formada por equipes do Sesc em todo o país.

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