Energia solar e iluminação em LED podem trazer até 20% de economia para o Camelódromo

Com previsão de término até o fim de dezembro, o Camelódromo de Campo Grande ganhará uma nova rede de iluminação em LED, que implicará uma economia de 20% em relação ao que é gasto atualmente. Essa substituição faz parte do Programa de Eficiência Energética, fruto da parceria entre a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) e a Energisa.

O programa tem como objetivo trazer economia e eficiência para os lojistas com a instalação da rede de energia que será abastecida pela luz solar.

Segundo o Camelódromo, o gasto mensal com energia é de cerca de R$ 35 mil e, com essa mudança, a previsão é de que a administração destine o valor economizado em melhorias.

“Essa nova iluminação tratará um impacto positivo na economia de energia, além é claro que esse novo sistema terá uma vida útil mais longa e mais segurança para o usuário. Além disso serão trocados também outros itens que compõem nossa rede elétrica que deixaram além de mais seguro mais eficiente nosso sistema elétrico”, informou em nota.

O comerciante de produtos eletrônicos Elias Ferreira de Melo conta que a maioria dos lojistas não se sente segura com a falta de segurança e monitoramento no prédio.

“A gente reivindica e eles sempre falam que não têm recursos pra isso, mas de fato não tem mesmo, o que a gente por mês acredito que dê só pra cobrir nossas próprias despesas aqui. Na questão de melhoria que poderia ser feita com a sobra de dinheiro, acho que poderiam instalar mais câmeras e contratar mais seguranças”, contou Elias.

Há 18 anos no ramo de armações para lentes de grau e óculos de sol, Maria Inês, 48, conta que essa troca melhorará muito a visualização dos produtos no interior do Camelódromo. “Aqui é tudo muito apertado e escuro, então acho que poderiam pensar em algo nesse sentido, melhorar a circulação para quem frequenta aqui”, disse ela.

Já Odair Alves Macedo, de 48 anos, vê essa troca como um grande benefício e que será possível pensar em um possível corredor gastronômico ao lado do Camelódromo.

“Um corredor gastronômico aqui do lado seria perfeito e faria com que nossas vendas aumentassem, acho que precisamos também de mais marketing, Somos pouco vistos”, finaliza Macedo.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, destacou a importância da elaboração do programa e de projetos dessa natureza.

“Temos aqui por dia perto de 5 mil pessoas que frequentam o local, e teremos então uma energia de qualidade, trocando as lâmpadas normais por LED. Enfim, vamos fazer uma estruturação na parte energética.” As obras iniciam em setembro com investimento de R$ 187.442,89.

