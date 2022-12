Derrotados se despedem e já pensam nas próximas eleições

Políticos que não conseguiram manter mandatos fazem despedida nas últimas sessões legislativas do ano

Por Laureano Secundo

Muito embora ainda tenham mais um mês de mandato uma vez que os eleitos e reeleitos só tomam posse no dia 1º de fevereiro alguns politico já aproveitam as sessões que antecedem o período de recesso para se despedirem dos colegas de parlamento seja na Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado uma vez que a menos que sejam convocadas sessões extraordinárias não devem retornar aos parlamentos.

Na Câmara federal Fábio Trad tentou a reeleição e não conseguiu sendo que Rose Modesto disputou o Governo do estado e terminou em quarto lugar e Tereza Cristina conseguiu eleger-se senadora . No Senado quem deixa a vaga é Simone Tebet que concorreu a presidência da República e portanto já era certo que não retornaria ao posto que ocupou por oito anos.

Na Assembleia Legislativa são sete parlamentares que deixam o mandato sendo eles, Barbosinha que elegeu-se vice -governador e será o primeiro a renunciar, no dia 31 a para tomar posse no dia 1º de janeiro junto com o governador eleito Eduardo Riedel. Capitão Contar (PRTB) que concorreu ao Governo do Estado e chegou ao segundo turno mas acabou derrotado por Eduardo Riedel não volta. Marçal Filho (PSDB), Herculano Borges (Republicanos), Evander Vendramini (PP), Paulo Duarte (PSB) e Felipe Orro (PSD).

Planos

Ao mesmo tempo em que se despedem também começam a planejar seus futuros políticos seja com candidatos nas próximas eleições ou assumindo cargos por indicação de lideranças políticas a que estão ligadas. Capitão Contar aposta que com a quantidade de votos que obteve em Campo Grande tem capital político para estar entre os possíveis candidatos a Prefeitura nas eleições de 2024 sendo segundo ele nome ligado ao Bolsonarismo com maior popularidade.

Evander Vendramini e Paulo Duarte são nomes que têm planos de estar entre os candidatos a prefeito de Corumbá a base eleitoral de ambos sendo que Duarte já foi prefeito e Vendramini foi vereador. Marçal Filho sempre tem seu nome citado como possível candidato a prefeito de Dourados e embora afirme que ainda é cedo para falar no assunto, no mínimo, será participante ativo do processo de definição das candidaturas naquele município.

Federais

Entre os federais Rose Modesto que já foi candidata a prefeitura da Capital em 2016 sempre teve intenção de tentar novamente concorrer ao cargo e inclusive teve seu nome preterido pelo PSDB em 2020 quando o partido preferiu não lançar candidato e apoiar a reeleição de Marquinhos Trad. “Estarei sempre com meu nome a disposição”, afirmou Rose Modesto quando anunciou a sua saída do União Brasil, partido pelo qual concorreu ao Governo do Estado.

Já o deputado federal Fábio Trad que não conseguiu a reeleição tem dsido figura constante na equipe de transição do Governo eleito e como não pode ser candidato a prefeito da Capital devido a legislação eleitoral uma vez que seu irmão Marquinhos elegeu-se em 2020 e por tanto nenhum parente em segundo grau pode entrar na disputa deve mesmo brigar para ssumir cargos em orgãos federais no estado para reconstruir seu caminho político rumo às eleições de 2026. “Jamais deixarei de fazer política”.

A frase foi dita pela Senadora Simone Tebet em seu discurso de despedida do Senado e d resume bem como os políticos que estão arrumando as malas para deixarem os respectivos mandatos sentem neste momento. A própria Simone movimenta-se para assumir um ministérios e assim tentar manter-se em evidência e quem sabe ser o nome do MDB para 2026 seja para concorrer a presidência ou mesmo a ser vice.