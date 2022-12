Inauguração da Cidade do Natal é marcada por acessibilidade na roda gigante

Por Tamires Santana

A última quinta-feira (15) foi marcada pela tão esperada inauguração da nova Cidade do Natal. O ponto turístico que não foi aberto nos últimos dois anos em decorrência da pandemia, estava em obras a aproximadamente um ano e meio. Nesta edição, além do clima natalino contagiante, a cidade conta com uma roda gigante de 22 metros que proporciona uma vista incrível da Capital Morena, e ainda com uma novidade: acessibilidade para pessoas com deficiência.

Conforme a prefeita Adriane Lopes anunciou durante o lançamento das festividades natalinas na 14 de julho na última segunda-feira (12), pessoas com necessidades especiais teriam preferência para subirem na roda gigante junto com um acompanhante e admirarem Campo Grande do alto, o que deixou os pais das crianças especiais muito alegres.

Esse foi o caso da dona de casa Luciana Soares, 41, que estava na 14 de julho na segunda-feira e também foi prestigiar a cidade do natal com o marido e a filha Emanuella, que aproveitaram para irem na roda gigante. “Minha filha tem paralisia cerebral, e como a prefeita avisou que haveria acessibilidade no brinquedo, nós não poderíamos deixar de vir, até porque a Manu adora uma bagunça”, disse mãe empolgada.

Sobre a decoração e resultado final da obra, a campo-grandense Mayara Dutra, 32, afirmou que já visitou a cidade do natal em outros anos mas que com essa reforma e nova decoração ficou tudo muito mais bonito. “Está tudo muito mais completo e iluminado, tem atrações para toda a família, principalmente para as crianças”, acrescentou.

A atração turística que costuma atrair milhares de pessoas entre famílias, amigos e crianças ainda conta com piso tátil para aprimorar ainda mais a acessibilidade, quioques de comidas, bebidas, doces, pula-pula, piscina de bolinhas, iluminação por toda a parte, e claro, a tradicional Casa do Papai Noel.

A expectativa é que o local permaneça aberto ao público até o dia 15 de janeiro, e o horário de funcionamento será das 16h às 23h, com exceção do dia 24 de dezembro, que abrirá às 16h e fechará às 20h.

LINHA DE ÔNIBUS EXCLUSIVA PARA A CIDADE DO NATAL

A partir deste sábado (17), começa a funcionar a linha 020 Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho, com o objetivo de atender a população campo-grandense que deseja visitar a Cidade do Natal. A linha, com tarifa usual para pagamento, estará disponível até o dia 15 de janeiro de 2023, dia de encerramento das atividades e programações no espaço público natalino.

O trajeto de ida e volta é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, segue para a Cidade do Natal e volta para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25.