Sábado será de céu azul e muito calor na Capital

A previsão para este sábado (17) é de tempo abafado e possibilidade de chuvas em todo o estado. Já nas primeiras horas da manhã a sensação era de muito calor e elevação na temperatura, na Capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima pode chegar aos 30º em Campo Grande.

Ainda conforme a meteorologia, há forte possibilidade de chuvas isoladas nos períodos da tarde noite de hoje.

Nas cidades das regiões central, sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul há possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo.

As temperaturas mínimas ficam entre 20°C e 23°C em boa parte do estado, com exceção da região oeste que as mínimas oscilam entre 24 e 25°C. As temperaturas máximas ficam entre 29°C e 33°C, com destaque para a região pantaneira.