Mega-Sena sorteia concurso 2.970 e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões

O sorteio do concurso 2.970 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (7), em São Paulo, e pode pagar o prêmio de R$ 40.111.823,35 ao apostador que acertar as seis dezenas. O valor é um dos mais atrativos do mês e deve movimentar casas lotéricas e apostas online em todo o país.

As dezenas sorteadas foram: 22 – 32 – 37 – 41 – 42 – 59. A Caixa Econômica Federal ainda divulgará o rateio oficial do concurso, com a quantidade de ganhadores nas faixas da sena, quina e quadra.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (10). As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelos canais digitais da Caixa.

Pela internet, é possível apostar pelo site e pelo aplicativo Loterias Caixa, acessíveis por celulares, computadores e outros dispositivos. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo oficial. O pagamento das apostas online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa, sendo obrigatória a idade mínima de 18 anos para participar.

