Deputado Federal confirma presença de Bolsonaro em Campo Grande no próximo dia 20

O Deputado Federal Loester Trutis (PL) confirmou via redes sociais, nesta terça-feira (7), a presença o Presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro (PL), no dia 20 de junho em Campo Grande. Na legenda da publicação, o político deixou a pergunta “O que é ser Bolsonarista leal?” e ele mesmo responde na sequência.

Na publicação, Trutis também confirmou que Bolsonaro escolheu como pré-candidata ao Senado Tereza Cristina, e como pré-candidato ao Governo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. “Eu confio no presidente e se esses candidatos se comprometerem com as pautas que defendo, eles serão meus candidatos.”

O deputado esteve reunido com Jair Bolsonaro na manhã de hoje e tratou sobre a questão política de Mato Grosso do Sul com o chefe do Executivo nacional. Trutis chegou a tirar uma foto na frente do gabinete para comprovar sua presença.

“O que é ser Bolsonarista leal? Para mim, é seguir as orientações do líder e presidente Jair Bolsonaro, mesmo quando essas orientações não fazem parte dos meus planos pessoais. Sinto-me honrado em ser o Deputado Federal leal que votou 100% com o governo, e foi convidado a sair para reeleição, lançando também uma Deputada Estadual conservadora.” Completou o deputado se referindo a sua esposa.