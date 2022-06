Assiped/Pantanal intensifica preparação para o Brasileiro de basquete sobre rodas.

A Associação Supera Sidrolandense de Pessoa com Deficiência (Assiped/Pantanal) será o representante de Mato Grosso do Sul no campeonato Brasileiro de basquete sobre rodas da 3ª divisão. O evento será nos dias 8 a 12 de junho, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, na capital sul-mato- grossense. A entrada para os jogos será gratuita.

Segundo a treinadora da Assiped, Belquice Falcão, a equipe treina fortemente todos os dias no Centro Poliesportivo Mamede Assem José, o popular Poliesportivo da Vila Almeida, complexo administrado pela Fundesporte e relatou a ansiedade de competir em casa. “Sempre foi um sonho da nossa equipe participar de um campeonato em casa, com a participação dos familiares, porque quando jogamos fora não temos torcida. Então, vai ser uma ocasião muito especial”.

Apesar da empolgação de estar jogando com os familiares nas arquibancadas, Belquice comentou o que mais lhe preocupa. A estrutura de competição! “Temos muita vontade e treinamos bastante, apenas gostaríamos de ter jogado mais partidas com estrutura profissional, com árbitros, placar eletrônico. Isso pode ser uma dificuldade, mas estamos contornando a situação, fazendo amistosos com times de outros municípios e nos empenhando durante os treinos”, relatou a treinadora sobre as dificuldades”.

Segundo o regulamento do campeonato, as quatro primeiras equipes que chegarem às semifinais garantem a vaga para a segunda divisão do campeonato brasileiro. “Vamos lutar por essa classificação em uma divisão mais alta, para competirmos com equipes mais fortes e melhor preparadas. Uma vez na segunda divisão, teremos que mudar nossas estratégias”, concluiu.

