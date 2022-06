Com reencontros, Escola Estadual Joaquim Murtinho comemora 100 anos na Capital

Neste mês de junho, a Escola Estadual Joaquim Murtinho completa 100 anos de história, e para celebrar a data a direção preparou um evento no dia 15, a partir das 8h da manhã. Professores, funcionários, alunos ex-alunos e publico, em geral, poderão comparecer à escola para a celebração.

Segundo o diretor da escola, Cláudio Morinigo Ribeiro, o dia será de comemoração e o centenário foi preparado como uma forma de celebrar uma das escolas mais antigas e tradicionais da cidade. A intenção é viajar no tempo com a presença e participação de alunos que já se formaram, e pessoas que já trabalharam ou frequentaram a escola.

” O evento será uma forma de devolutiva a sociedade da história da escola, já que é uma escola central com participação de alunos de quase todos os bairros da cidade”, disse Morinigo. O evento ainda contará com atrações musicais.

Serviço:

O encontro acontece no dia 15 de junho, quarta-feira da semana que vem, e vão até às 20h.

Mais informações poderão ser conferidas no instagram da escola.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.