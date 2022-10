Confirmado segundo turno nas eleições presidenciais

Com quase 100% das urnas apuradas, está confirmada a realização de segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Lula está à frente, com 47,85% dos votos válidos, tendo virado a corrida quando 70% dos votos haviam sido apurados. Bolsonaro está em segundo, com 43,7%.

A diferença entre o primeiro e o segundo colocado não permite mais a resolução da disputa no primeiro turno. Simone Tebet (MDB) aparece em terceiro, com 4,22%. Ciro Gomes (PDT) está em quarto, com 3,05%.

Com informações da Agência Brasil