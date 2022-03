Defensoria alerta jovens sobre importunação sexual em terminal de ônibus

No mês da mulher, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e parceiros iniciaram a campanha inédita “Eu não vou me calar: importunação Sexual é Crime”. A iniciativa é uma parceria da instituição, por meio do Nudem (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher), com a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus.

A primeira ação de alerta foi realizada no terminal de ônibus “Morenão” com a fixação de cartazes e entrega de folders e cartilhas informativas sobre o crime e como denunciá-lo.

“Iniciamos a campanha nos terminais de ônibus, pois o transporte público é onde as mulheres mais sofrem com a importunação sexual no dia a dia.

Material informativo também foi entregue para os homens.

Exemplos disso são: as apalpadas e até mesmo quando o agressor se aproveita dos veículos lotados para encoxar ou se esfregar na vítima. No material entregue às mulheres e também aos homens é expressamente destacado que essa atitude é crime e que permite, inclusive, a prisão em flagrante sendo a pena de 1 a 5 anos de reclusão”, destaca a coordenadora do Nudem, defensora pública Thais Dominato.

O objetivo central da campanha é que a mulher que for vítima desse crime passe a denunciá-lo imediatamente à motorista ou o motorista, bem como acionar a Guarda Municipal Metropolitana através do 153; a Polícia, via 190; e também na Casa da Mulher Brasileira ou Delegacia de Polícia mais próxima.

A Defensoria Pública orienta ainda que, se possível, a vítima também faça provas dos fatos com o celular, por meio de fotos e vídeos, ou indique alguém que tenha presenciado o crime como testemunha.

Cartilha aborda a importunação sexual e como denunciá-la.

Participaram da ação, a defensora pública de Segunda Instância adida ao gabinete, Renata Gomes Bernardes Leal, servidoras da instituição e a subsecretária de políticas para a mulher de Campo Grande, Carla Stephanini.

Acesso à informação

No terminal, Letícia Fagundes, 25 anos, recebeu o material informativo e comemorou a ação. “Precisávamos muito disso. Nós mulheres passamos ‘por cada uma’ nos ônibus, ainda mais se estiverem cheios. Eu mesma já deixei de embarcar em veículos lotados com medo de sofrer esse tipo de violência. Me sinto insegura. Essa campanha serve, também, para que os homens saibam a prática é crime”, disse.

Serviço

Confira as próximas ações:

23/03: Terminal Bandeirantes – 17h às 18h

30/03: Terminal General Osório – 17h às 18h

Além de cartilhas e folders, cartazes com orientações também foram fixados no terminal Morenão.